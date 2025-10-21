Il designatore Rocchi sul rigore assegnato al Milan: "Non è mai da Var"
TuttoNapoli.net
Il Corriere dello Sport riporta le parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervenuto dopo le polemiche per l’episodio da rigore in Milan-Fiorentina. “Non è rigore e non è da VAR”, è la posizione netta del dirigente, già maturata a caldo nella notte di domenica e poi ribadita nel debriefing con la sua squadra.
Secondo il quotidiano, Rocchi chiarirà ulteriormente la sua opinione nella puntata di Open VAR in uscita oggi su DAZN, anche se non dovrebbe essere presente in studio: dopodomani sarà infatti a Stamford Bridge come osservatore UEFA per Chelsea-Ajax. Al suo posto dovrebbe intervenire Andrea De Marco, coordinatore tra arbitri e società.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com