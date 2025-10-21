Il designatore Rocchi sul rigore assegnato al Milan: "Non è mai da Var"

Il Corriere dello Sport riporta le parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervenuto dopo le polemiche per l’episodio da rigore in Milan-Fiorentina. “Non è rigore e non è da VAR”, è la posizione netta del dirigente, già maturata a caldo nella notte di domenica e poi ribadita nel debriefing con la sua squadra.

Secondo il quotidiano, Rocchi chiarirà ulteriormente la sua opinione nella puntata di Open VAR in uscita oggi su DAZN, anche se non dovrebbe essere presente in studio: dopodomani sarà infatti a Stamford Bridge come osservatore UEFA per Chelsea-Ajax. Al suo posto dovrebbe intervenire Andrea De Marco, coordinatore tra arbitri e società.