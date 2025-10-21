L'arma KDB di Conte: ecco perchè è perfetto per sfidare il Psv

Stasera il Napoli sarà preso per mano da Kevin de Bruyne il più internazionale degli azzurri. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così sul belga ex Manchester City: "De Bruyne ha vinto la Champions nel 2023, con il City in finale contro l’Inter, e nella manifestazione conta 81 presene, 16 gol e 30 assist.

De Bruyne ha un profilo da Champions e in quanto belga fiammingo sentirà aria di casa: Eindhoven dista 150 chilometri da Drongen, il suo villaggio natale in Belgio, vicino a Gand. Il Psv partirà forte, aggredirà il Napoli. È lo stile di gioco che l’allenatore Peter Bosz impone ai suoi giocatori. La veemenza però porta a scoprirsi, a concedere spazi, e De Bruyne è maestro nel riempire i vuoti con palloni traccianti e segnanti. De Bruyne fa luce”.