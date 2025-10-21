Lukaku vuol star vicino ai compagni: scontata la sua presenza

Romelu Lukaku pronto a fare il tifo per i compagni questa sera al Philips Stadion. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È un centravanti vero, invece, Romelu Lukaku. Ed è anche un vero amico. Big Rom è infortunato e si sta curando in Belgio, fa la spola tra Bruxelles e Anversa, due ore e un'ora di auto, comunque un attimo da Eindhoven.

Occasione irrinunciabile per fare un salto al Pullman Eindhoven Cocagne, l'hotel che ospita il Napoli, i suoi compagni e la sua famiglia. Pressoché scontata la sua presenza al Philips Stadion. Un tifoso speciale. Ma anche un totem dello scudetto che presto tornerà in città per accelerare il rientro" si legge sul quotidiano.