Gazzetta - Con questo ritmo, Napoli fuori anche dagli spareggi: servono punti
Napoli, servono punti per restare in corsa in Champions. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che analizza la situazione del Napoli nel nuovo format di Champions League, sottolineando l’importanza della sfida di questa sera contro il PSV Eindhoven. Dopo due giornate, gli azzurri hanno raccolto 3 punti, una media di un punto a partita che, secondo il quotidiano, non basterebbe per qualificarsi nemmeno agli spareggi.
“A spanne, il Napoli deve mettere insieme altri 10 punti per essere certo dei playoff — spiega la Gazzetta — e almeno 13-14 per puntare al passaggio diretto agli ottavi.” Nella passata stagione, la soglia minima per accedere agli spareggi era di 11 punti, mentre Lilla e Aston Villa avevano centrato l’ingresso diretto agli ottavi con 16.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
