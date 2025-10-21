L'amaro prezzo da pagare per il doppio impegno

Il Napoli ed il caro prezzo da pagare per il doppio impegno tra Serie A e Champions League. Gli infortuni, secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono la conseguenza delle tante partite da disputare in questa stagione rispetto alla precedente: “I piani sono complicati dagli infortuni: il lungo degente Lukaku e il fresco acciaccato Hojlund costringono Conte a insistere sul centravanti di scorta,

Lucca, non brillante a Torino, a meno che a sorpresa Conte non proponga qualcosa di diverso. Lucca ha giocato nell’Ajax e ha già frequentato il Philips Stadion. Contro il Psv, all’Ajax, ha perso due volte su due, ma ha segnato un gol. McTominay non sta benissimo e Lobotka è l’altro grande indisponibile. Tutti questi incidenti rappresentano il prezzo da pagare al doppio impegno campionato Champions".