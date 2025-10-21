Retroscena su De Bruyne: Conte l'ha provato da falso nove

Retroscena su De Bruyne: Conte l'ha provato da falso noveTuttoNapoli.net
di Arturo Minervini

Se McTominay ci sarà, allora Gilmour reciterà da regista, Politano tornerà dall'inizio a destra e Anguissa e De Bruyne completeranno il quadro. Con Lucca riferimento offensivo al posto di Hojlund.  Queste sono le ultime di formazione, in vista della sfida al Psv di questa sera, dell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il quotidiano svela anche un retroscena su Kevin De Bruyne: "Per la cronaca: anche De Bruyne è stato provato al centro dell'attacco, da falso nove. Un ruolo interpretato per qualche sprazzo di amichevole a Castel di Sangro".  