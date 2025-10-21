Repubblica - Conte pensa a De Bruyne come falsissimo nueve: subito o part time

vedi letture

“Conte medita di schierare De Bruyne come falsissimo nueve: subito o part time, in staffetta con Lucca". Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica sui dubbi di formazione di Conte, col tecnico ancora alle prese con diverse situazioni da decidere in vista della sfida di questa sera sul campo del Psv.

"Conte è viceversa alle prese con l’assenza del suo bomber danese. A Torino il suo posto era stato preso con risultati non soddisfacenti da Lucca. Ecco perché il tecnico azzurro si è messo alla ricerca di una soluzione alternativa e l’ha individuata in De Bruyne, avanzato in allenamento da prima punta. Il campione belga è pronto a mettersi al servizio dei compagni anche in un ruolo per lui inedito".