Il Giornale: "Il calcio di Gattuso non incanta e lui se ne fa quasi un vanto"

Il calcio di Gattuso non incanta e lui se ne fa quasi un vanto. Così scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale', che analizza come il tecnico del Napoli abbia battuto Lazio, Juve ed Inter giocando un calcio molto accorto e senza fronzoli. "Non m’interessa giocare bene, ma voglio che venga fatto in partita ciò che proviamo in allenamento" ha dichiarato il tecnico, che per il quotidiano pare intenzionato a tirare dritto per questa strada.