Lukaku al rientro, Gazzetta: "Conte pensa a due moduli con Big Rom"

Se a centrocampo persiste l'emergenza, altrove il Napoli potrebbe presto avere abbondanza di scelte. Come in attacco. Lukaku, infatti, sta tornando, e con lui potrebbero essere due le soluzioni tattiche da adottare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Big Rom Però qualcosa si sta muovendo, nella penombra, e Romelu Lukaku con il suo fisico e il suo carisma non passa inosservato: per Conte, avercelo o non avercelo non è mai la stessa cosa e il rientro del suo centravanti di riferimento può indirizzare pure e persino verso una accoppiata con Hojlund oppure con la riedizione del 4-3-3 del quarto scudetto o anche no, perché in casi del genere e con la tramontana che sferza l'anima, per scaldarsi è consigliato architettare: a Conte piace un sacco ridare vita ai sogni, come un Fregoli del football".