Zazzaroni: "C'è qualcosa della Roma che mi ricorda il Leicester di Ranieri"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la vittoria della Roma in Europa League nel suo editoriale e ha anche parlato della gara di domenica. "Gasperini prende sempre la realtà di sorpresa. Riesce a esserlo, sorprendente, anche a 67 anni e dopo una lunga serie di stagioni eccezionali a Bergamo.

Ha presentato Dybala, al rientro, e Ghilardi, mentre nella ripresa ha concesso qualche minuto a Bailey, ovviamente pensando a domenica sera, al Napoli. C'è qualcosa in questa Roma che non a caso mi ricorda il Leicester di Ranieri", il pensiero di Zazzaroni.