Zazzaroni: "C'è qualcosa della Roma che mi ricorda il Leicester di Ranieri"

© foto di Lorenzo Marucci
Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la vittoria della Roma in Europa League nel suo editoriale e ha anche parlato della gara di domenica. "Gasperini prende sempre la realtà di sorpresa. Riesce a esserlo, sorprendente, anche a 67 anni e dopo una lunga serie di stagioni eccezionali a Bergamo.

Ha presentato Dybala, al rientro, e Ghilardi, mentre nella ripresa ha concesso qualche minuto a Bailey, ovviamente pensando a domenica sera, al Napoli. C'è qualcosa in questa Roma che non a caso mi ricorda il Leicester di Ranieri", il pensiero di Zazzaroni.