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Il Mattino ha pochi dubbi: "Lukaku addio"
Come spesso accade, anche oggi Il Mattino dedica grande spazio alle vicende del SSC Napoli, dentro e fuori dal campo
Come spesso accade, anche oggi Il Mattino dedica grande spazio alle vicende del SSC Napoli, dentro e fuori dal campo. Tra i titoli principali dell’edizione odierna spicca una frase destinata a far discutere: “Lukaku addio”.
Parole pesanti, che raccontano però un clima ormai sempre più teso attorno a Romelu Lukaku. Dopo il confronto diretto con Antonio Conte a Castel Volturno, il centravanti belga continuerà ad allenarsi a parte, segnale che conferma come la frattura non sia stata ancora realmente ricomposta
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