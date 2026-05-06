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Il Mattino ha pochi dubbi: "Lukaku addio"

Il Mattino ha pochi dubbi: "Lukaku addio"
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Come spesso accade, anche oggi Il Mattino dedica grande spazio alle vicende del SSC Napoli, dentro e fuori dal campo

Come spesso accade, anche oggi Il Mattino dedica grande spazio alle vicende del SSC Napoli, dentro e fuori dal campo. Tra i titoli principali dell’edizione odierna spicca una frase destinata a far discutere: “Lukaku addio”.

Parole pesanti, che raccontano però un clima ormai sempre più teso attorno a Romelu Lukaku. Dopo il confronto diretto con Antonio Conte a Castel Volturno, il centravanti belga continuerà ad allenarsi a parte, segnale che conferma come la frattura non sia stata ancora realmente ricomposta