Marotta non vuole Mancini ct dell'Italia, avanza Conte che può vivere a Napoli
Antonio Conte, ex tecnico del Napoli, potrebbe presto tornare a Napoli in una nuova veste, questa volta come commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’allenatore farà rientro in città a fine mese dopo le vacanze trascorse a Lecce e non esclude la possibilità di stabilirsi nuovamente a Napoli, che potrebbe diventare il suo centro operativo in caso di incarico con l’Italia. Tra i candidati principali resta anche Roberto Mancini, ma le preferenze sembrano spostarsi. A pesare sarebbe anche la posizione di Beppe Marotta, contrario a questa opzione dopo la scelta di Mancini di lasciare la Nazionale per l’Al-Sadd, elemento che avrebbe influenzato gli equilibri.
Conte e il possibile ritorno in azzurro
Lo stesso Conte avrebbe già manifestato apertura al ruolo, motivato dalla ricerca di un’esperienza meno logorante rispetto alla guida quotidiana di un club. In questi giorni si trova a Lecce con la famiglia, ma a fine mese rientrerà a Napoli, che nelle sue intenzioni potrebbe diventare il quartier generale della sua eventuale seconda avventura da CT. Successivamente, prima di un eventuale avvio ufficiale, è previsto anche un viaggio negli Stati Uniti per seguire da spettatore alcune partite del Mondiale, in un percorso di avvicinamento che lascia aperti tutti gli scenari sul suo futuro in Nazionale.
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