Cinque amichevoli in ritiro: svelate le date dei primi due test del Napoli

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Amichevoli estive per il Napoli, due a Dimaro e tre a Castel di Sangro. Le date sono state svelate per le prime due: i dettagli

Il Napoli sta definendo il programma delle amichevoli estive in vista della nuova stagione, con un calendario articolato tra Italia e test internazionali. La squadra azzurra sarà impegnata in cinque gare complessive, pensate per accompagnare gradualmente il gruppo verso il debutto ufficiale e per consentire al nuovo staff tecnico di valutare condizione fisica e soluzioni tattiche. L’obiettivo è quello di arrivare al campionato con una squadra già ben rodata, sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo delle idee di gioco. L'esordio il 22-23 agosto sul campo del Genoa.

Cinque test per Allegri tra Dimaro e Castel di Sangro

La preparazione estiva prenderà il via con due amichevoli a Dimaro, fissate per il 22 e il 26 luglio, nel tradizionale ritiro trentino che da anni rappresenta una delle sedi storiche del precampionato del Napoli. Successivamente la squadra si sposterà a Castel di Sangro, dove sono in programma tre test internazionali di livello più alto, utili per alzare progressivamente l’intensità della preparazione.