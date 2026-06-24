Di Lorenzo, il Napoli lavora al rinnovo: la nuova data dell'accordo

Di Lorenzo, il Napoli lavora al rinnovo: la nuova data dell'accordoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Tra le priorità del club azzurro c'è infatti il prolungamento del contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo

Il Napoli guarda al futuro e lavora anche sui rinnovi dei suoi uomini simbolo. Tra le priorità del club azzurro c'è infatti il prolungamento del contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo, da anni punto di riferimento della squadra dentro e fuori dal campo.

Napoli, pronto il rinnovo di Di Lorenzo: il capitano verso il 2029

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società partenopea avrebbe già programmato i prossimi passi per blindare il suo leader. In un passaggio del quotidiano si legge infatti che "a proposito di terzini: il Napoli ha messo in agenda il prolungamento del contratto fino al 2029 per capitan Giovanni Di Lorenzo".