Di Lorenzo, il Napoli lavora al rinnovo: la nuova data dell'accordo
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Tra le priorità del club azzurro c'è infatti il prolungamento del contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo
Il Napoli guarda al futuro e lavora anche sui rinnovi dei suoi uomini simbolo. Tra le priorità del club azzurro c'è infatti il prolungamento del contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo, da anni punto di riferimento della squadra dentro e fuori dal campo.
Napoli, pronto il rinnovo di Di Lorenzo: il capitano verso il 2029
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società partenopea avrebbe già programmato i prossimi passi per blindare il suo leader. In un passaggio del quotidiano si legge infatti che "a proposito di terzini: il Napoli ha messo in agenda il prolungamento del contratto fino al 2029 per capitan Giovanni Di Lorenzo".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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