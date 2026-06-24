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Inter beffata, Corriere dello Sport: "Via anche Palestra!"

Inter beffata, Corriere dello Sport: "Via anche Palestra!"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Corriere dello Sport dedica l'apertura all'inserimento del Chelsea nella corsa a Marco Palestra.

"Via anche Palestra!". Il Corriere dello Sport dedica l'apertura all'inserimento del Chelsea nella corsa a Marco Palestra. Quando l'Inter sembrava in vantaggio, il club inglese avrebbe accelerato trovando l'accordo con il calciatore e mettendo sul tavolo un'offerta importante sia per il giocatore sia per l'Atalanta.

Inter, beffa Palestra

Secondo il quotidiano, i Blues sarebbero pronti a garantire a Palestra un contratto da circa 5 milioni di euro netti a stagione e a presentare un'offerta da 55 milioni di euro al club bergamasco. Una mossa che rischia di tagliare fuori definitivamente i nerazzurri.