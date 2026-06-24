Lukaku, non è da escludere la sorpresa finale: Allegri lo stima tanto

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L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul futuro di Romelu Lukaku

L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, Allegri ritroverà proprio quel centravanti che avrebbe voluto avere ai tempi della Juventus. Il quotidiano sottolinea infatti che "Allegri al Napoli ritroverà anche Lukaku, il centravanti che aspettava alla Juventus, che avrebbe voluto con sé per caratteristiche uniche". Caratteristiche che, secondo il giornale romano, si sono rivelate decisive anche nella recente esperienza in azzurro. Il Corriere dello Sport ricorda infatti come tali qualità abbiano "permesso proprio al Napoli di vincere lo scudetto".

Napoli, Allegri ritrova Lukaku: il futuro di Big Rom resta da definire

Nonostante la stima reciproca, il futuro dell'attaccante belga resta ancora tutto da scrivere. Lukaku ha un contratto in scadenza tra un anno e le valutazioni sul suo destino saranno affrontate più avanti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, "la situazione di Big Rom, contratto in scadenza tra un anno, è ancora tutta da definire". Al momento l'attenzione del giocatore è rivolta al Mondiale, mentre ogni discorso sul futuro verrà rinviato ai prossimi mesi. Tuttavia, il forte apprezzamento di Allegri nei confronti dell'attaccante potrebbe rappresentare un fattore importante nelle riflessioni del club. Non a caso, il quotidiano conclude evidenziando che "Allegri stima tanto Romelu e questo, magari, potrà diventare anche un dettaglio non da poco".