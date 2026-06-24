Prima pagina Mercato Juventus, Tuttosport e il consiglio di Montero: "Tieni Vlahovic e Bremer"

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L'ex difensore e allenatore bianconero non ha dubbi: i punti fermi devono essere Dusan Vlahovic e Gleison Bremer.

"Juve, tieni Vlahovic e Bremer": così si legge in prima pagina su Tuttosport, che apre con un'intervista esclusiva a Montero, che indica la strada alla Juventus per ripartire nella prossima stagione. L'ex difensore e allenatore bianconero non ha dubbi: i punti fermi devono essere Dusan Vlahovic e Gleison Bremer.

«Gleison è un top player, lo si capisce quando manca», spiega Montero, che sul centravanti serbo aggiunge: «Su Dusan non ho dubbi: è un fuoriclasse e deve rimanere, per ripartire da lui».