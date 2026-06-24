Prima pagina Panchina Italia, Gazzetta dello Sport: "Conte è pronto"

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L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata al clamoroso sorpasso del Chelsea sull'Inter nella corsa a Marco Palestra

L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata al clamoroso sorpasso del Chelsea sull'Inter nella corsa a Marco Palestra, giovane talento italiano. Quando l'operazione con i nerazzurri sembrava ormai definita, il club inglese è intervenuto con un'offerta economica superiore, sia per il cartellino sia per l'ingaggio del giocatore. Il titolo principale è: "La Beffa" Secondo la Rosea, l'Inter aveva praticamente chiuso l'affare, ma il Chelsea ha ribaltato tutto all'ultimo momento, raddoppiando l'ingaggio proposto al calciatore.

Conte verso la Nazionale

In taglio alto trova spazio anche Antonio Conte, indicato come il profilo ideale per la panchina dell'Italia: "Conte è pronto" La Figc sarebbe convinta che l'ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli sia il commissario tecnico giusto per rilanciare gli azzurri.