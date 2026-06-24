Panchina Italia, Gazzetta dello Sport: "Conte è pronto"
L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata al clamoroso sorpasso del Chelsea sull'Inter nella corsa a Marco Palestra, giovane talento italiano. Quando l'operazione con i nerazzurri sembrava ormai definita, il club inglese è intervenuto con un'offerta economica superiore, sia per il cartellino sia per l'ingaggio del giocatore. Il titolo principale è: "La Beffa" Secondo la Rosea, l'Inter aveva praticamente chiuso l'affare, ma il Chelsea ha ribaltato tutto all'ultimo momento, raddoppiando l'ingaggio proposto al calciatore.
Conte verso la Nazionale
In taglio alto trova spazio anche Antonio Conte, indicato come il profilo ideale per la panchina dell'Italia: "Conte è pronto" La Figc sarebbe convinta che l'ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli sia il commissario tecnico giusto per rilanciare gli azzurri.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro