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Incroci Mondiali, Il Mattino: "Ancelotti-McTominay, a Miami la sfida clou con l'Italia sullo sfondo"

Incroci Mondiali, Il Mattino: "Ancelotti-McTominay, a Miami la sfida clou con l'Italia sullo sfondo"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Mattino dedica l'apertura sportiva ai Mondiali 2026 e alla sfida tra Brasile e Scozia in programma a Miami.

Il Mattino dedica l'apertura sportiva ai Mondiali 2026 e alla sfida tra Brasile e Scozia in programma a Miami. Sotto i riflettori ci sono Carlo Ancelotti e Scott McTominay, protagonisti di un confronto che richiama inevitabilmente anche l'attenzione dell'Italia: "Ancelotti-McTominay, a Miami la sfida clou con l'Italia sullo sfondo"

Sfida tra McTominay e Ancelotti

Il quotidiano evidenzia come il commissario tecnico brasiliano stia guidando la Seleção in una delle partite più attese della fase a gironi, mentre dall'altra parte McTominay, tra i migliori centrocampisti dell'ultima stagione europea, rappresenta il punto di riferimento della nazionale scozzese.