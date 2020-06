Il Messaggero - Figc durissima contro i furbetti: c'è l'esclusione per chi proverà ad aggirare protocollo

Mano dura della FIGC contro chi prova ad aggirare il protocollo. Ed Il Messaggero oggi in edicola titola: "La Federcalcio contro i furbetti: c'è l'esclusione per chi imbroglia". Guerra ai furbetti. Chi sgarra paga. Ora si rischia l'esclusione dal campionato. Un tema caldo. Soprattutto alla luce delle decisioni in caso di nuove positività. Se dovessero esserci nuovi contagi durante il campionato si ricorrerà all'algoritmo. La formula matematica che spaventa i club. Se ne parlerà nel prossimo Consiglio Federale in programma lunedì.