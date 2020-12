Il modulo è un falso problema: Gattuso preoccupato, è una questione di mentalità

Non è un problema tattica, o quantomeno non solo. Il Napoli visto a Roma con la Lazio è un Napoli con problemi nella testa e anche un martello come Rino Gattuso sta facendo fatica. Lo sostiene anche l'edizione online de La Repubblica, che analizza così: "Non c'entra il modulo, visto che contro la Lazio sono stati alternati il nuovo 4-2-3-1 e il vecchio 4-3-3. È una questione di mentalità e per questo scatterà il ritiro punitivo alla vigilia di Natale, propedeutico nei piani di Ringhio a una prova più convincente con il Torino".