Il muro Atalanta o l'attacco stellare del Napoli? Gasp e Spalletti si sono 'trasformati'

Gian Piero Gasperini contro Luciano Spalletti, la seconda miglior difesa del campionato contro il miglior attacco. Ecco cosa vuol dire Atalanta-Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini contro Luciano Spalletti, la seconda miglior difesa del campionato contro il miglior attacco. Ecco cosa vuol dire Atalanta-Napoli per Tuttosport: "Il Napoli quest’anno è gioia e bellezza, è un primato conquistato con un calcio d’attacco, morbido e pieno nella sua interezza del miglior reparto offensivo della serie A: 30 gol in 12 partite. L’Atalanta è diventata meno gasperiniana rispetto agli altri anni: più attendista, secondo i puristi meno bella, ma molto efficace e ben chiusa nella seconda miglior difesa del torneo con 8 gol subiti, solo uno in più della Juventus".