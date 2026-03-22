Il Napoli era primo prima degli infortuni e ha fatto en plein col ritorno dei big: quanti rimpianti!

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12 punti fanno Primavera e ambizioni da valorizzare contro il Milan al Maradona dopo la sosta, nello scontro diretto per il secondo posto

A inizio stagione, quando gli infortuni non erano ancora troppi e non riguardavano i big, il Napoli era primo in classifica. Ora, col rientro di diversi calciatori importanti (McTominay e De Bruyne su tutti) il Napoli ha inanellato un bel filotto. Due fatti che aumentano i rimpianti in casa azzurra, secondo il Corriere dello Sport: "12 punti che fanno Primavera e ambizioni da valorizzare contro il Milan al Maradona dopo la sosta, nello scontro diretto per il secondo posto in agenda il 6 aprile.

Ma non solo: il rendimento dell’ultimo periodo non fa che aumentare i rimpianti e le riflessioni, soprattutto se coniugato con quello delle prime otto giornate di campionato, quando il Napoli dei Fab Four, nonostante la mareggiata olandese di Champions e le sconfitte con il Milan e il Torino in trasferta, comandava comunque la classifica con 18 punti insieme con la Roma".