Il Napoli ha deciso: Ngonge vola subito a Riyad, ci sarà per la finale

Cyril Ngonge sarà in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa di lunedì sera. Un'arma in più a disposizione di Mazzarri che ieri col suo Napoli ha battuto 3-0 la Fiorentina in semifinale.

L’attaccante belga - come Mertens - ha lasciato Verona, è arrivato ieri pomeriggio a Roma e con il responsabile scouting Maurizio Micheli ha raggiunto Villa Stuart dove il dottor Raffaele Canonico, responsabile sanitario del club, lo ha guidato verso l’articolato iter dei test medici. Superati agevolmente. E ora, invece, dovrà dedicarsi al tridente del Napoli: da subito, considerando che volerà a Riyad per la finale. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.