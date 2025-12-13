Le trasferte diventano un problema? Ad Udine per migliorare il rendimento esterno

Le trasferte diventano un problema? Ad Udine per migliorare il rendimento esterno
Il Napoli è primo, ma gli infortuni si fanno sentire sugli impegni ravvicinati e secondo quanto scrive Tuttosport bisogna monitorare anche il 'problema' delle partite in trasferta. Soltanto 4 vittorie nelle 10 giocate, con 6 sconfitte, tre delle quali nella fase campionato della Champions che non a caso s'è complicata enormemente. 

Il Napoli deve invertire anche il rendimento esterno, in vista soprattutto della gara del 20 gennaio quando sarà chiamato ad espugnare il Parken Stadion di Copenaghen: il successo in Danimarca permetterebbe agli azzurri di essere più vicini ai playoff degli ottavi Champions altrimenti le cose rischierebbero di sfuggire di mano. 