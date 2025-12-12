Libero su Lucca: "Difficile spiegare l'allucinazione del Napoli, cifre fuori logica"

"Difficile da spiegare anche l’allucinazione del Napoli: 35 milioni più bonus per Lucca (2 gol, 1 ogni 277’) sono fuori dal ogni logica. E la beffa è doppia: se si pensa che, a poco più, si poteva arrivare a Højlund, che poi in effetti è arrivato". Così il quotidiano Libero parlando di Lorenzo Lucca in uno speciale sui bomber di Serie A pagati troppo e che fino a questo momento non stanno rendendo. Per ora l'ex Udinese ha segnato appena due reti.

