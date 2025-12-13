Prima pagina Corriere dello Sport: "Mainoo apre al Napoli, Lucca tra Italia ed estero"

"Gabriel Jesus la bomba: e il Milan si fa sotto?" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Speciale calciomercato con i movimenti delle big in primo piano. Gabriel Jesus, centravanti dell'Arsenal, torna dopo l'infortunio e si prepara a lasciare i Gunners. Possibile tentativo dei rossoneri che cercano un attaccante: proposto Fullkrug ad Allegri. Ma anche Mainoo che apre al Napoli mentre Lucca è tra Italia e estero.

Il confronto col passato - "Juve, meglio Motta": il rendimento della Juventus è peggiorato nelle prime 14 giornate con Tudor e Spalletti, l'anno scorso la Vecchia Signora era più vicina alla vetta e aveva più punti.