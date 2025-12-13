Ieri commozione a Castel Volturno: la benedizione natalizia nel ricordo di Daniele

Ieri a Castel Volturno c'è stato anche un momento di raccoglimento, semplice ma profondamente sentito da parte di tutti, racconta quest'oggi il Corriere dello Sport in riferimento alla visita del cardinale Mimmo Battaglia che ha raggiunto il gruppo azzurro per una benedizione speciale in vista del Natale. Un incontro voluto e apprezzato da Antonio Conte e dalla squadra.

Durante l'appuntamento con il Cardinale c'è stato modo di dedicare un momento per ricordare Daniele Pisco, il piccolo tifoso diventato mascotte nella scorsa stagione e scomparso troppo presto a causa di una malattia. Un dolore - scrive il quotidiano sportivo - ancora vivo nello spogliatoio. Conte l'aveva voluto in alcuni post-partita al Maradona e Anguissa porta il suo nome sul polsino, da baciare a ogni gol. Un ricordo che ha commosso i presenti.