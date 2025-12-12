McTominay non al top e stringe i denti: lui più di tutti ha bisogno di fermarsi

Il Napoli stringe i denti nonostante sia in piena emergenza. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con ampio focus aspettando la partita di domenica a Udine.

"Ma un aspetto non può essere trascurato partendo proprio da McT: non era al meglio, non s'era mai fermato come tanti compagni eppure non s'è tirato indietro per 97 minuti. Avrebbe bisogno di riposare? Lui più di altri, considerando l'epidemia a centrocampo, ma non è l'unico: dal 22 novembre, Milinkovic e Beukema ne hanno giocate sei dall'inizio, tutte, Coppa Italia compresa; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, McT, Neres, Lang e Hojlund cinque. Elmas sta sostituendo Lobotka ma non è un regista. La coperta è cortissima e ognuno sta andando oltre i propri limiti. Ma stringe anche il tempo: tra due giorni si gioca ancora a Udine e Conte dovrebbe recuperare soltanto Gutierrez su sette infortunati. Chiara l'antifona?".