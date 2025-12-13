Il Napoli rischia l'apnea e Conte cambia: torna Politano e si sposta di nuovo Neres

Se fosse possibile, Conte si lascerebbe andare per non ritrovarsi in apnea: ma mai come adesso la verità è inattaccabile e il turnover praticamente inapplicabile, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sulle scelte di formazione per Udine, ma qualcosa succederà anche se per le ultime scelte si attenderà la rifinitura.

A partire da Politano che ora sta bene e garantisce le due fasi con la sua solita generosità. Può dare fiato a Lang (con lo spostamento di Neres a sinistra) più che al brasiliano. Il ritorno da titolare è un’idea perché - si legge - poi il giro si farà lungo: Riad, la Cremonese il 28 e a seguire un gennaio ricco di impegni. A centrocampo c'è la speranza di ritrovare Lobotka per la Supercoppa italian