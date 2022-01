Il Napoli ritrova la sua luce: i numeri raccontano dell'importanza di Fabiàn

Il ritorno di Fabiàn. Contro la Sampdoria si è rivisto lo spagnolo che pare pronto a riprendersi una maglia da titolare nelle prossime gare. A sottolineare l'importanza del centrocampista è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "In sedici partite ha segnato cinque reti e realizzato tre assist, oltre ad aver guidato una squadra che alternava il palleggio con la ricerca della profondità per innescare Osimhen. I numeri parlano chiaro: Fabian Ruiz vanta una percentuale del 90,8% di precisione nei passaggi, almeno una volta a partita in media mette un compagno in condizione di essere pericoloso, ha anche la visione di gioco e la qualità per tentare il passaggio lungo (3.9 a gara).

Fabian Ruiz è rientrato contro la Sampdoria, giocando poco più di dieci minuti in cui Spalletti gli ha dato il compito di gestire bene la palla, la strategia migliore per difendersi e allo stesso tempo provare a chiudere le partite. Contro la Fiorentina il centrocampista spagnolo aumenterà il minutaggio, partendo dal primo minuto o subentrando a gara in corso".