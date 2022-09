Il Napoli scopre le difficoltà del Milan: il dato sulla difesa che preoccupa Pioli

Troppi errori individuali, come per esempio Dest e Tomori ieri contro il Napoli.

Focus de La Gazzetta dello Sport dedicato alla difese dal Milan, con i rossoneri che avevano nella retroguardia un punto di forza ma che quest'anno non si sta ripetendo. Se nella scorsa stagione avevano infatti costruito la vittoria dello scudetto su una difesa che non concedeva nulla, ora il pacchetto arretrato milanista sta facendo più fatica, tanto da aver subito ben 7 gol nelle ultime 5 partite. Troppi errori individuali, come per esempio Dest e Tomori ieri contro il Napoli.