Il Napoli torna nel fortino Maradona: imbattibilità lunghissima in casa, il dato

vedi letture

C'è da rimanere imbambolati, eppure il Napoli dall'inizio del 2025 ad oggi non è mai uscito sconfitto dal Maradona. La truppa di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, si presenta dunque all'incontro con il Pisa di Gilardino da forza imbattibile e dalla possibilità di dare subito una zampata al campionato dopo il mezzo passo falso della Juventus a Verona ieri. E basta snocciolare qualche dato per far capire quanto il bastione di Conte regga a qualsiasi urto in Italia, ma è anche la squadra con la serie di risultati utili più lunga dei primi 5 campionato. L'ultima brutta sorpresa arrivò in quel di Como, nel duello con Cesc Fabregas, circa 7 mesi fa. Da quel momento il Napoli non ha più dovuto affrontare delusioni da ko.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, è da 15 partite consecutive che gli azzurri collezionano punti e anche grazie a questa marcia inarrestabile arrivò lo Scudetto ai danni dell'Inter. Nella nuova stagione una partenza convinta, con 3 successi nelle prime 3 uscite di campionato. E Conte vorrebbe centrare un obiettivo mai riuscito all'ombra del Vesuvio, ossia il Tricolore-bis. Ma il Napoli ha tutte le carte in regola per farcela. Oltre ad una rosa decisamente più allargata e a misura delle ambizioni del suo allenatore.