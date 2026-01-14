Il Napoli vuol blindare McTominay: l'idea del club per il rinnovo dello scozzese

di Arturo Minervini

Da febbraio inoltrato, poi, si comincerà a pensare seriamente ai rinnovi in programma. A fare il punto sulle trattative per rinnovare i calciatori in rosa è l'edizione odierna de Il Mattino: "Ma non per questo il club non sta portando avanti strade parallele per le trattative degli azzurri. Su tutti le figure di due difensori come Rrahmani e Juan Jesus, in scadenza nel 2027 e a fine stagione rispettivamente.

Ma non solo: sullo sfondo c’è pure la posizione di McTominay, in scadenza nel 2028. Nei prossimi mesi si proverà a spostare la data limite al 2030 con ovviamente un ritocco dell’ingaggio per Scott. Protagonista ovunque, ma non sul mercato - spera il Napoli - visto che tanti club busseranno in estate alla porta dello scozzese".