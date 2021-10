Il Pallone d'Oro a Messi, Zazzaroni non ci sta: "Jorginho avrebbe dovuto vincere anche l'Eurovision"

Il Pallone d'Oro è ormai stato virtualmente assegnato a Leo Messi. Una decisione soltanto da ratificare e contestata da Ivan Zazzaroni, che dalle colonne del Corriere dello Sport scrive: "Ormai prossima la conferma ufficiale. Per vederselo assegnare Jorginho avrebbe dovuto vincere, oltre a Europeo, Champions e Supercoppa Europea, anche l’Eurovision al posto dei Maneskin, Ballando con le stelle e i 100 piani a Tokyo. Dimenticavo: e sarebbe dovuto costare qualche centinaio di milioni al PSG dei qatarioti".

L'ex Napoli, ad ogni modo, non può rammaricarsi: "Quando non si fanno le cose per benino, è giusto che le giurie - ne so qualcosa - si diano da fare", chiosa il direttore.