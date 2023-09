Il paragone di Gazzetta: "Garcia ricorda Benitez all'Inter dopo il Triplete"

Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commentando l'avvio di stagione del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le distanze che Garcia ha preso da Spalletti si sono allungate a dismisura dopo i due ingannevoli successi contro Frosinone e Sassuolo (nel loro momento peggiore)". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commentando l'avvio di stagione del Napoli: "Comprensibile che un allenatore non voglia essere ricordato come il “successore di”, ma integralismo e furia iconoclasta sono una sciagura. Un esempio su tutti: Benitez dopo Mourinho.

E quindi non si capisce perché, in nome del “suo” gioco, Garcia debba neutralizzare Kvara e Lobotka, rimpicciolire Anguissa e perdere Osimhen. L’Udinese al Maradona è un invito a ripartire, con vista sul Real Madrid in Champions".