Il peso di ADL sul rinvio di Napoli-Inter: non voleva le porte chiuse e ha ricordato il precedente di Torino

Perché la sfida contro l'Inter è stata rinviata? Ha avuto un certo peso sulla scelta anche De Laurentiis. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il patron azzurro era favorevole al rinvio della partita ma non alla gara a porte chiuse. Posizione condivisibile alla luce del fatto che l’andata a Milano era stata giocata a San Siro davanti a 60 mila spettatori. La forza del Napoli è stata dunque quella di far adottare lo stesso tipo di provvedimento disposto per l’altra semifinale, che si sarebbe giocata a Torino, città come Napoli non ancora catalogata come zona rossa. Una richiesta di uniformità di provvedimenti, che ha avuto il suo peso.