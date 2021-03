Il prossimo allenatore dovrà risolvere subito un ballottaggio

In questa stagione Alex Meret ha disputato 18 partite, mentre nelle altre gli è stato preferito David Ospina. Il ballottaggio va avanti da tempo, ma in estate verrà risolto dal nuovo allenatore, chiunque egli sia, che dovrà scegliere uno dei due. L'estremo difensore classe '97, se dovesse essere confermato Ospina come primo portiere, potrebbe finire in Premier League, dove c'è Ancelotti del quale è un pupillo. La pista Everton, dunque, non è da escludere, malgrado un contratto che scada nel 2023. A riportarlo è il Corriere dello Sport.