Il rendimento al Maradona è avvilente: il Napoli non vince in casa da ben 67 giorni

Poiché loro giocano “come in paradiso”, vecchio slogan di un altro Bologna, e noi siamo all’inferno, per questo Napoli-Bologna ci vorrebbe Dante a scriverne la cronaca. Lo scrive il giornalista Mimmo Carratelli nella presentazione della partita per il quotidiano Il Roma, raccontando della "squadra-meraviglia, il Bologna di Thiago Motta col 4-1-4-1 di molto movimento, ruoli intercambiabili, inserimenti a sorpresa. Pensi a una squadra che fa spettacolo in attacco, invece è la difesa (la seconda del campionato, 27 gol al passivo, come la Juventus; 44 il Napoli) che regge la magnifica avventura rossoblu. L’attacco è solo il settimo del torneo. Il Bologna quarto è una novità di questi tempi. L’ultimo Bologna d’alta classifica (secondo nel 1965-66, terzo nel 1966-67) aveva in squadra Bulgarelli, Haller, Pascutti, Fogli, Negri, Janich. Roba di diciassette anni fa. Costruito in un biennio il Bologna d’alta classifica facendo incetta di centrocampisti (Ferguson, Aebischer, Fabbian, Freuler, Moro) e beccando Zirkzee dal Bayern per 8,5 milioni, più i difensori Calafiori, Beukema e Posch e altri due attaccanti, il danese Odgaard e l’argentino Castro".

Questa partita del sabato chiede una prestazione d’orgoglio agli azzurri: "Da quattro turni incapaci di vincere al Maradona dopo avere battuto la Juventus, un ottavo posto in classifica e la serie di insuccessi nelle ultime dieci partite (sei pareggi, due sconfitte, appena due vittorie) che hanno escluso la squadra dalla prossima ribalta europea dopo quindici anni consecutivi in Europa (8 in Champions, 7 in Europa League). In chiave Champions, si gioca molto il Bologna due punti dietro la Juventus, ma pressato alle spalle da Roma e Atalanta quattro punti dietro. Il Napoli di questa annata è avversario “incomprensibile”. Può fare risultato come perdersi sciaguratamente. Il rendimento degli azzurri in casa è avvilente: l'ultima vittoria il 3 marzo contro la Juventus. I conti fanno 67 giorni senza gioie a Fuorigrotta. L'ultima vittoria in trasferta, invece, più di un mese fa. Difesa da zona retrocessione e numeri che peggiorano gara dopo gara".