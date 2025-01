Il retroscena di Repubblica: caduto il veto di Conte sulla cessione di Kvara

vedi letture

"Napoli, il caso Kvara: il PSG lo vuole subito, Conte adesso dice sì" scrive La Repubblica in edicola quest'oggi. Dopo Osimhen, pronto a partire l’altro protagonista del terzo scudetto. È caduto il veto del tecnico sul georgiano, De Laurentiis ci pensa.

Kvara valutato 90 milioni dal club: in contanti e senza contropartite tecniche, queste le condizioni dettate dal Napoli per la cessione del georgiano. Non interessa nemmeno Skriniar, visto che per la difesa il rinforzo scelto da Conte è il brasiliano Danilo in uscita dalla Juve. Serve un rilancio da Parigi.