Il Roma esulta: "Poker champagne, i gol vittoria arrivano dalla panchina"

Forse è la volta buona, che il Napoli si è messo questa maledetta crisi alle spalle. Terza vittoria consecutiva, contando anche la Lazio in Coppa Italia. Juventus domenica al San Paolo, e quella contro la Sampdoria ieri in trasferta. Finalmente i conti cominciano a tornare, si vede la reazione di una squadra che sta ritrovando certezze e fiducia, ma soprattutto i calciatori migliori, reduci dai vari infortuni, e l’innesto dei nuovi acquisti, il cui impatto si sta facendo sentire. Non a caso Gattuso l’ha vinta con gli innesti dalla panchina. Prima Demme, poi Mertens.



Il Napoli era andato in vantaggio per due volte, ma si è fatto raggiungere prima da Quagliarella (un’altra prodezza) e poi dal rigore di Gabbiadini. Ma il Napoli sta guarendo e con maturità e sicurezza si porta a casa una vittoria preziosa come l’oro. Poker col brivido, il Napoli batte anche la Sampdoria per 4-2. Dopo la vittoria in Coppa contro la Lazio e in campionato contro la Juventus, il Napoli di Gattuso continua a vincere e lo fa anche al Luigi Ferraris di Genova contro una gagliarda Sampdoria. Terzo successo di fila per i partenopei che confermano il momento di crescita e proseguono la rincorsa alla zona Europa portandosi in decima posizione a quota 30 punti, al pari di Verona e Bologna, grazie al poker calato da Milik, Elmas, Demme e Mertens. Primo tempo di grande divertimento a Marassi con il Napoli che ingabbia la Samp e in poco piu’ di 15 minuti segna ben due reti.



Il match si sblocca al 3’ con un cross di Zielinski che trova al centro dell’area Milik: colpo di testa in girata con una traiettoria imprendibile per Audero per lo 0-1 degli ospiti. Poi il raddoppio al 16’ con uno schema da corner: cross di Mario Rui, spizzata sul primo palo di Di Lorenzo e inserimento a fari spenti di Elmas che firma lo 0-2 e si mette a piangere dalla gioia. Ma la Samp non demorde e si affida alla classe e alla tecnica infinita di Quagliarella. è il capitano dei blucerchiati a riaprire la gara con un meraviglioso destro al volo dal limite dell’area sul quale Meret non puo’ nulla. E al 40’ i padroni di casa sfiorano addirittura il pareggio in ripartenza: Lobotka si perde Ramirez che dà il via a un rapido contropiede che si conclude, pero’, con il palo dell’uruguaiano a due passi dalla porta. Ripartenza da urlo nel secondo tempo per la Samp che al 55’ trova la via della rete con Ramirez in rovesciata.



Ma il gol viene annullato, giustamente, dopo l’on field review al Var dove La Penna nota un evidente tocco col gomito di Gabbiadini a inizio azione. Cinque minuti piu’ tardi, invece, è il Napoli a segnare con Zielinski dopo il palo colpito da Insigne da fuori area ma il polacco al momento della conclusione è in posizione di fuorigioco: rete giustamente annullata. Var protagonista anche al 70’ quando La Penna valuta regolare un sospetto contatto tra Quagliarella e Manolas in area del Napoli. Il greco scalcia l’attaccante della Samp che cade a terra e lamenta un forte dolore per il quale chiede il cambio. Nuovamente grazie alla visione a bordo campo, il direttore di gara concede il penalty che Gabbiadini, a tu per tu con Meret, non fallisce per il 2-2. Ma nel finale Gattuso pesca Demme dalla panchina e il neo acquisto colpisce all’83’ ribadendo in rete la respinta di Colley sul tiro di Insigne. Un gol beffardo che regala i tre punti ai ragazzi di Gattuso che nel finale trovano anche la quarta rete, a tempo scaduto, con Mertens che sorprende Audero uscito fuori dalla propria area. Il Napoli prosegue la rincorsa alla zona Europa mentre la Samp esce a testa alta ma con tanto rammarico. Domenica alle 15 arriva il Lecce al San Paolo: c’è tanta voglia di risalire.