Il timore della Gazzetta: "E se i complimenti travolgessero questa squadra?"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli ma aggiunge

TuttoNapoli.net

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli ma aggiunge: "In effetti c’è il rischio che la valanga di complimenti che arrivano da ogni angolo del mondo (anche il New York Times ha riservato più servizi alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia) non finiscano per travolgere questi ragazzi che per esperienza (presenze) in Champions erano davanti solo all’Eintracht nelle 16 arrivate agli ottavi. Ma questo gruppo finora ha dimostrato una sfrontatezza e una capacità di non avvertire la pressione".