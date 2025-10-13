Il turnover di Conte fino a qui è stato sistematico solo in un ruolo: il dato

vedi letture

Finora, nel Napoli, il turnover è stato pressoché sistematico soltanto in un ruolo: il portiere. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Quattro volte titolare Meret, sempre in campionato, e quattro Milinkovic-Savic, due in Serie A e due in Champions. Questa, però, è più che altro una rotazione tecnico-tattica: a seconde delle esigenze - dal tipo di pressione avversaria alla costruzione -, Conte battezza il titolare di giornata.

Guardando i minutaggi e le presenze accumulate in avvio di stagione, però, esistono anche titolari universali, diciamo pilastri del sistema azzurro in tutti i reparti: McTominay, ad esempio, 8 volte titolare su 8 per un totale di 681 minuti tra campionato (522) e coppa (159). Avrebbe probabilmente collezionato anche più tempo in campo, o perlomeno basandosi sul passato e lo storico, il capitano Di Lorenzo: 7 volte titolare su 8, ma anche l’espulsione con il City e il turno di squalifica scontato con lo Sporting".