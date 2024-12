Il Venezia non sarà solo al Maradona: il dato sui tifosi nel settore ospite

Il Napoli potrà contare sulla spinta dell'ennesimo sold-out per chiudere nel migliore dei modi il 2024 e rilanciarsi ulteriormente nei piani altissimi della classifica. Anche il Venezia però non sarà solo: secondo quanto scrive il quotidiano La Nuova Venezia, sono attesi circa 300 tifosi nel settore ospiti per spingere la squadra di Di Francesco che è reduce da tre risultati utili consecutivi.

