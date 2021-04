In attacco novità importanti di formazione: Gattuso pensa a due cambi

Ultime di formazione in vista della gara di questa sera allo stadio Maradona contro la Lazio. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "La squalifica di Demme consegna un’assenza pesante, ci sarà Bakayoko in mediana al fianco di Fabian Ruiz. Le novità più importanti riguardano l’attacco, Politano ha vinto il duello con Lozano. E il ritorno di Mertens dal primo minuto. Il piano-partita punta ad una squadra che nella prima parte della partita punti ad aprire gli spazi muovendo la palla in velocità, giocandosi l’attacco alla profondità di Lozano e Osimhen magari nel corso della ripresa".