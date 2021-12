Incubo Coppa d'Africa a gennaio: tre azzurri sicuramente via, il quarto è in dubbio

Kalidou Koulibaly, André-Frank Zambo Anguissa e Adam Ounas a gennaio andranno sicuramente in Coppa d'Africa. Mentre è in dubbio la convocazione di Victor Osimhen, come scrive La Repubblica: "C'è poi la questione della Coppa d'Africa, con Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen che rischiano di tornare a disposizione solo all'inizio di febbraio. L'unica convocazione in dubbio è quella del numero 9 nigeriano, che ha appena ripreso gli allenamenti con una maschera protettiva dopo la frattura allo zigomo".