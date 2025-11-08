Nuovo Stadio, Comune non si oppone ma non lo reputa fattibile: attende le modifiche
Altro scontro per il Maradona. De Laurentiis ha preso definitivamente le distanze sulla possibilità di considerare l’impianto di Fuorigrotta la casa del Napoli anche in futuro, scrive quest'oggi Repubblica in riferimento alle dichiarazionialla Bocconi. De Laurentiis – dopo aver valutato la possibilità di ristrutturare l’attuale impianto - ha preso le distanze e quindi la ristrutturazione del Maradona resta un affare esclusivo del Comune che andrà avanti per provare ad entrare tra le città ospitanti di Euro 2032.
Il primo passo saranno i lavori per il recupero del terzo anello, in modo da aumentare la capienza di 10mila posti in vista delle chiusure dei vari settori per i lavori. ADL s'è detto contrario. Il Napoli, in questo senso, resta della sua idea che prevede la possibilità di costruire uno stadio nuovo nella zona del mercato del Caramanico, a Poggioreale. Il Comune - si legge - non si è mai opposto, ma attende le modifiche indicate al progetto del Napoli che al momento non reputa fattibile.
