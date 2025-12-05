Infortuni Napoli, ora il dato record fa davvero paura: nessuno come il Napoli in A

Ko prima del Cagliari, durante il riscaldamento, Stanislav Lobotka è uno degli ultimi giocatori del Napoli a fermarsi per infortunio. Fa il punto della situazione il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

"Saranno, dunque, 7 gli indisponibili per l'ultima gara casalinga dell'anno solare, quella non banale di domenica sera contro la Juventus. Un numero enorme, se si considera che, dall'inizio della stagione, sono già stati 14 i calciatori azzurri costretti a fermarsi per problemi muscolari. Cifra che sale a 16 contando le ricadute. Un record, la più alta media dell'intera Serie A, una criticità che da settimane tiene banco nelle discussioni dello staff tecnico e medico a Castel Volturno".