Sostituto Lobotka, c'è il favorito: spunta il precedente con Conte

Elmas favorito per sostituire Lobotka contro la Juventus e non solo. Ne parla La Gazzetta dello Sport facendo riferimento anche al recente passato quando proprio Elmas aveva già giocato in quella posizione, anche se nel 4-3-3 come vertice basso.

"Toccherà ancora a Elmas travestirsi da Lobotka, come è accaduto dopo il ko di Gilmour. Il macedone si era rivelato un’ottima soluzione anche in regia, adattandosi e mettendosi a disposizione del gruppo. Ora, però, dovrà interpretare ancora un altro ruolo, perché una cosa è fare il play in un centrocampo a tre, un’altra è agire nei due centrali di un centrocampo a 4. Elmas e McTominay hanno fatto coppia negli ultimi minuti del match contro il Cagliari di mercoledì sera, ora dovranno accelerare l’intesa e l’affiatamento".