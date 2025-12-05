Spalletti, come reagirà il Maradona? Lui ha un dubbio: la sua frase
TuttoNapoli.net
C'è grande attesa per capire come verrà accolto Spalletti domenica al Maradona. Fischi o applausi? Domanda forse retorica, essendo stato l'allenatore del terzo scudetto, ma dopo il suo passaggio alla Juve qualche tifoso si è stupito, sorpreso ed è rimasto deluso.
Il dubbio, qualche giorno fa, è sorto allo stesso Spalletti: "Quale sarà il loro comportamento non lo so", le sue dichiarazioni. Napoli-Juventus intanto è attesissima, il sold out è praticamente certo, biglietti introvabili da giorni e atmosfera che si preannuncia da brividi.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina LiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
In primo piano
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com