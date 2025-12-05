Spalletti, come reagirà il Maradona? Lui ha un dubbio: la sua frase

C'è grande attesa per capire come verrà accolto Spalletti domenica al Maradona. Fischi o applausi? Domanda forse retorica, essendo stato l'allenatore del terzo scudetto, ma dopo il suo passaggio alla Juve qualche tifoso si è stupito, sorpreso ed è rimasto deluso.

Il dubbio, qualche giorno fa, è sorto allo stesso Spalletti: "Quale sarà il loro comportamento non lo so", le sue dichiarazioni. Napoli-Juventus intanto è attesissima, il sold out è praticamente certo, biglietti introvabili da giorni e atmosfera che si preannuncia da brividi.